Orkaan Ida komt naar verwachting zondag aan land in de Amerikaanse staat Louisiana, precies zestien jaar nadat orkaan Katrina de staat bereikte. Het gebied zet zich schrap voor de orkaan, die windstoten tot 190 kilometer per uur met zich mee kan brengen. Om eventuele hulp te versnellen, kondigde de Amerikaanse president Joe Biden vrijdag de noodtoestand af.

Volgens de huidige voorspellingen wordt Ida een orkaan van categorie 3, dezelfde categorie als Katrina toen die New Orleans bereikte. Deze orkaan zorgde voor 120 miljard dollar (ruim 101 miljard euro) aan schade.

De stad New Orleans en meerdere plaatsen in de omgeving vragen inwoners te vluchten en zich voor te bereiden op het noodweer. Lokale ziekenhuizen sturen patiënten naar huis en maken zich klaar om in lockdown te gaan.

Nu Biden de noodtoestand heeft uitgeroepen in Louisiana, kan de staat rekenen op noodhulp van de federale regering. Lokale experts denken dat de orkaan meer dan 20 miljard euro schade kan veroorzaken als hij de voorspelde route volgt.

Ida trok vrijdag over het Cubaanse eiland Isla de la Juventud en raakt later vermoedelijk het vasteland van Cuba.

Woensdag bereikt het noodweer de Amerikaanse staat Tennessee, die een week geleden al werd getroffen door zware regenval. Twintig mensen kwamen om het leven door de overstromingen die hierdoor werden veroorzaakt. Nu kan de staat weer te maken gaan krijgen met forse regen als gevolg van Ida.