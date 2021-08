Een rechter in de Amerikaanse staat Michigan heeft vrijdag bepaald dat een echtpaar een schadevergoeding van 30.441 dollar (zo'n 25.800 euro) aan hun eigen zoon moet betalen voor het weggooien van zijn pornocollectie.

De 43-jarige zoon woonde na een scheiding tien maanden lang bij zijn ouders, die zijn collectie van pornovideo's, tijdschriften en andere attributen vervolgens weggooiden.

"We doen je er een plezier mee. Het is voor je eigen bestwil", had de vader van de man in een e-mail geschreven.

Afgelopen december bepaalde dezelfde rechter al dat de zoon een schadevergoeding kon eisen. De man schatte de waarde van zijn collectie op 29.000 dollar. De rechter deed daar met een vergoeding van 30.441 dollar vrijdag nog een klein schepje bovenop.

Bovendien veroordeelde de rechter de ouders tot het betalen van de advocaat van hun zoon, waardoor nog eens 14.500 dollar in rekening gebracht werd.