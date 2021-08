Wat wil jij nog weten over de Bondsdagverkiezingen van 26 september in Duitsland? Stel je vragen op ons reactieplatform NUjij en dan beantwoorden wij de beste en meest gestelde vragen in een artikel.

Wat zegt de opmars van de Groenen in de peilingen? Hoe moeten we de neergang van het CDU/CSU zien? Wie maakt de grootste kans om Angela Merkel op te volgen als bondskanselier? Wat is de rol van anti-immigratiepartij AfD?

Op welke vragen wil jij het antwoord zien? Laat het weten op NUjij.