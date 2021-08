Voormalig EU-onderhandelaar voor de Brexit, Michel Barnier, stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen. De Fransman maakte donderdag bekend dat hij namens de centrumrechtse partij Les Républicains (LR) volgend jaar mee wil doen aan de presidentsverkiezingen.

In een interview met TF1 vertelde de zeventigjarige Barnier dat hij "Frankrijk weer gerespecteerd wil maken". Barnier wil het opnemen tegen zittend president Emmanuel Macron, met wie hij nauw samenwerkte tijdens de Brexit-onderhandelingen, om "het land te veranderen". Hij sloeg een meer rechtse toon aan dan de president en sprak bijvoorbeeld over de noodzaak om "het gezag van de staat te herstellen" en "de immigratie te beperken".

In de jaren zeventig begon Barnier zijn politieke carrière, toen als jongste parlementslid ooit van Frankrijk. Hij was onder meer minister van Buitenlandse Zaken en Landbouw en werd in 2016 hoofdonderhandelaar namens de Europese Unie (EU) voor de Brexit. In de internationale pers kreeg hij vanwege die rol veel aandacht, maar bij het Franse publiek is hij relatief onbekend.

Barnier is het meest prominente lid van de centrumrechtse partij Les Républicains dat heeft gezegd zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen. Het is nog niet duidelijk of de partij een voorverkiezing organiseert of het lid dat het hoogste in de peilingen staat later dit jaar als kandidaat naar voren schuift.

Bij de presidentsverkiezingen in 2022 wordt Marine Le Pen van de rechts-populistische partij Rassemblement National (RN) waarschijnlijk de belangrijkste tegenstander van Macron.