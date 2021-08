Qatar moet de dood van duizenden arbeidsmigranten beter onderzoeken. Daarvoor pleit Amnesty International donderdag in een nieuwe rapport.

Volgens Amnesty International tonen Qatarese statistieken aan dat meer dan vijftienduizend niet-Qatari's tussen 2010 en 2019 overleden. In de meeste gevallen wordt de reden van overlijden toegeschreven aan 'natuurlijke oorzaken' of een hartstilstand, terwijl er volgens de mensenrechtenorganisatie voldoende bewijzen zijn dat de overlijdens verband hielden met de onveilige arbeidsomstandigheden en extreme hitte in het land.

Uit een eerder onderzoek van The Guardian blijkt dat 69 procent van de sterfgevallen onder Indiase, Nepalese en Bengalese arbeiders tussen 2010 en 2020 waren toegeschreven aan natuurlijke oorzaken. Dat roept vragen op, zegt Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International. "Als relatief jonge en gezonde mannen plotseling overlijden na lange werkdagen in extreme hitte, roept dat de vraag op of de arbeidsomstandigheden in Qatar wel veilig zijn."

"Doordat de onderliggende oorzaken van de dood van arbeidsmigranten niet is onderzocht, negeren de Qatarese autoriteiten waarschuwingssignalen die, indien aangepakt, levens kunnen redden", aldus Oudshoorn.

Nabestaanden krijgen geen compensatie van Qatar

Doordat de doodsoorzaak niet wordt onderzocht, kunnen nabestaanden bovendien geen aanspraak maken op een compensatie bij de autoriteiten van Qatar. Zij komen hierdoor vaak in de financiële knel, omdat hun geliefde vaak de belangrijkste kostwinner was.

Voor het rapport sprak Amnesty met medische experts, familieleden van omgekomen arbeidsmigranten en werden overlijdensaktes geanalyseerd. De nabestaanden gaven aan dat hun geliefden geen onderliggende gezondheidsproblemen hadden en de medische tests hadden ondergaan die verplicht zijn voordat naar Qatar kan worden gereisd. Geen van hen kreeg na het overlijden van hun familielid compensatie.

Bij hitte mogen arbeidsmigranten in 'hun eigen tempo' werken

De temperatuur in Qatar kan oplopen tot 40 graden en arbeiders worden vaak blootgesteld aan lange werkdagen in de zon, waarbij vaak fysiek zwaar werk moet worden verricht.

De regering van de oliestaat nam de laatste jaren maatregelen na internationale kritiek om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Zo is het verboden om te werken tijdens de heetste uren van de dag tussen 15 juni en 31 augustus en is er een verbod op werken als de gevoelstemperatuur 32 graden bereikt.

Die maatregelen zijn echter ontoereikend volgens David Wegman, een expert op het gebied van veiligheid in de bouwsector. Volgens hem ontbreken nog altijd de verplichte rustperiodes die van cruciaal belang zijn, ook mogen de arbeidsmigranten bij warm weer in "hun eigen tempo" werken. Door de ongelijke verhouding tussen werknemers en werkgevers, is het volgens Amnesty onwaarschijnlijk dat dit ook gebeurt.

Qatar is volgend jaar het toneel van het WK voetbal. De Britse krant The Guardian meldde in februari dat bij onder meer de bouw van stadions circa 6.500 arbeidsmigranten uit India, Bangladesh, Nepal, Pakistan en Sri Lanka zijn overleden. Sinds 2010 zouden wekelijks gemiddeld twaalf arbeiders overlijden. Na het rapport beloofde Qatar beterschap, maar mensenrechtenorganisaties zien nog altijd weinig verbetering.