De Russische oppositieleider Alexei Navalny ziet ondanks tegenwerking door het Russische bewind kansen tijdens de parlementsverkiezingen van september, schrijft hij vanuit de gevangenis aan The New York Times. Hoewel de voornaamste tegenstanders van de regering onder leiding van president Vladimir Poetin zijn uitgesloten van deelname, kan de Russische bevolking volgens Kremlin-criticus Navalny nog altijd tegen de regering stemmen.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Alexei Navalny

"Wij roepen op om mee te doen aan verkiezingen, ook al lijken die steeds meer op een schijnvertoning", aldus Navalny namens zijn beweging die kritisch is over de regering onder leiding van Poetin. "Maar onze strategie van 'slim stemmen' werkt, zelfs nu kandidaten worden uitgesloten en waarnemers tijdens de verkiezingen hun werk niet mogen doen."

Volgens de oppositieleider werkt de strategie niet overal, want in sommige delen van Rusland zouden verkiezingsresultaten simpelweg worden herschreven. De strategie om tegen de regering-Poetin te stemmen waardoor diens meerderheid kleiner wordt, zou volgens Navalny vooral in grotere steden werken.

"We hebben dit meerdere jaren getest, in Moskou, Sint Petersburg en Siberische steden", licht Navalny toe. "Het was een groot succes."

"Voor het eerst in twintig jaar kunnen we kandidaten die voor de zittende regering zijn verslaan, houdt de Russische oppositieleider hoop. "Het sleutelwoord is 'verkiezen'. De kiezers, niet Poetin, bepalen wie de kandidaten zijn voor het parlement."

Navalny kan zelf niet meedoen aan de parlementsverkiezingen

Navalny zelf staat door zijn gevangenschap wegens het niet naleven van een meldingsplicht in een omstreden fraudezaak aan de zijlijn in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van september. Ook zijn medestanders ondervinden tegenwerking.

De Russische oppositieleider werd in juni door de autoriteiten teruggebracht naar een strafkolonie in Pokrov, op zo'n 100 kilometer van Moskou. Hij moet daar een gevangenisstraf van 2,5 jaar uitzitten vanwege een eerdere veroordeling in een fraudezaak. De bekende tegenstander van Poetin lag een tijd in een gevangenisziekenhuis, omdat hij tijdens zijn gevangenschap in hongerstaking was gegaan.

176 In dit beruchte strafkamp zit Navalny vast

Navalny werd in 2020 vergiftigd met Russisch zenuwgif

Navalny werd vorig jaar augustus met vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis opgenomen. Dat gebeurde nadat de oppositieleider plotseling ziek was geworden tijdens een vlucht vanuit Siberië naar Moskou. Hij werd naar Duitsland gebracht om behandeld te worden, herstelde en keerde in januari van dit jaar terug naar Rusland, waar hij werd vastgezet.

Volgens Westerse bronnen zat de Russische geheime dienst FSB achter de vergiftiging van Navalny. Internationale experts stelden vast dat de Kremlin-criticus werd vergiftigd met novichok, een Russisch zenuwgif. Navalny eiste een onderzoek, maar dat werd afgewezen.