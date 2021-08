Een gerechtshof in de Thaise provincie Nakhon Sawan heeft de arrestatie bevolen van zeven politieagenten nadat beelden opdoken waarop te zien zou zijn dat ze een arrestant wurgden met diens dood als gevolg, meldt de Bangkok Post. De zeven worden verdacht van mishandeling en samenspanning om dit te verdoezelen.

De 24-jarige Jeerapong Thanapat was begin augustus het slachtoffer. De man en zijn vrouw werden verdacht van het smokkelen van honderdduizend metamfetaminepillen. Toen het slachtoffer naar verluidt niet de volledige som aan steekpenningen wilde betalen, zou hij zijn gewurgd.

De leidinggevende van de agenten zou hen hebben opgedragen om het verhaal de wereld in te helpen dat Thanapat was overleden aan een overdosis drugs. De vrouw van het slachtoffer zou zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze haar mond zou houden over het incident.

De beelden van de arrestatie met dodelijke afloop leidden tot veel verontwaardiging in Thailand. De agent die het hoogste in rang is, is inmiddels ontslagen. Vier van de betrokken politieagenten zouden inmiddels vastzitten.