De komende tijd is er warm en zonnig weer te vinden rond de Middellandse Zee. Maar ook minder ver weg in de zuidelijke helft van Frankrijk is het "prima zomerweer", meldt Weerplaza woensdag.

Dicht bij huis is het op veel plaatsen wisselvallig en koel. Vooral in Duitsland zijn er dagelijks talrijke buien en is het fris. Het wordt slechts 15 graden in Beieren tot 20 graden in het noorden van het land.

In het noorden van Frankrijk is het met 20 of 21 graden iets warmer. Ook zijn daar minder buien, maar geheel droog blijft het komende tijd niet.

Voor warmte en zon kan de vakantieganger het beste terecht in Zuid-Europa. Op stranden aan de Middellandse Zee wordt het op veel plaatsen ongeveer 30 graden. Vooral in het binnenland van Spanje is het heet. Het kan daar vrijdag 35 tot 39 graden worden.

Op de meeste plaatsen in Zuid-Europa maakt de zon overuren, maar in Italië en Kroatië zijn er ook enkele buien. In Sardinië en Sicilië is dat niet het geval en is het zonnig.

Wie voor mooi weer niet te ver wil rijden kan een bestemming kiezen in de zuidelijke helft van Frankrijk, aldus Weerplaza. "Daar staat een mooie vakantieweek op het programma met een mix van zon en wolken bij temperaturen van 25 tot 30 graden."

Wisselvallig in de oostelijke Alpen

In de Alpen kunnen bezoekers vooral in de oostelijke helft enkele buien voor de kiezen krijgen. Ook is het koel met in Tirol slechts 15 tot 19 graden. Verder westwaarts in de Alpen is het minder wisselvallig en de beste papieren zijn voor de Franse Alpen. Daar schijnt vaak de zon bij 20 tot 25 graden in de dalen.

Wie hoog de bergen in gaat, moet een warme jas meenemen. Op 2.000 meter hoogte is het namelijk slechts een graad of 10.

Voor de bergwandelaar heeft het zuiden van Noorwegen prima weer te bieden. Het blijft daar droog en de zon schijnt vaak. In de dalen is het komend weekend aangenaam met 20 tot 24 graden. Dat is een stuk warmer dan gebruikelijk voor die regio.