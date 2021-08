Het Nederlandse patrouillevaartuig Zr.Ms. Holland heeft eind augustus enkele onderscheppingen gedaan in het Caribisch gebied, waardoor in totaal meer dan 2.160 kilo cocaïne van de markt is gehouden. Dat gebeurde in een door de Verenigde Staten geleid samenwerkingsverband, dat zich richt op internationale drugsbestrijding, meldt het ministerie van Defensie woensdag.

Het gaat om drie acties die werden uitgevoerd in de week voor 20 augustus, de dag waarop het schip naar Haïti stoomde om hulp te verlenen aan het door een aardbeving getroffen eiland. Bij een van de onderscheppingen werd meer dan 1.000 kilo cocaïne in beslag genomen, bij de andere twee partijen ging het om ongeveer 800 en 360 kilo.

Bij een van de acties moesten de drie buitenboordmotoren van een speedboot door een scherpschutter van het Korps Mariniers vanuit een gevechtshelikopter kapot worden geschoten. Dit omdat stopsignalen en waarschuwingsschoten werden genegeerd, aldus Defensie.

Bij de acties, waarbij onder meer de Amerikaanse kustwacht betrokken was, werden meerdere mensen aangehouden. De verdachten en de drugs zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht.

Inmiddels is de Zr.Ms. Holland "volop bezig met hulpverlening op Haïti", aldus Defensie.