Algerije is van mening dat buurland Marokko zich schuldig maakt aan "vijandige acties". Daarom verklaarde de Algerijnse minister van Buitenlandse Zaken Ramdane Lamamra op een persconferentie dat zijn regering de diplomatieke banden met Marokko verbreekt. De consulaten in beide landen blijven wel open.

Beide landen hebben al tientallen jaren een slechte relatie, vooral vanwege de Westelijke Sahara, een gebied in Marokko waarvan inwoners onafhankelijkheid eisen. Rebellenleider Brahim Ghali van de onafhankelijkheidsbeweging Polisario Front in de Westelijke Sahara verblijft in Algerije.

De leider van de separatistengroep Polisario in Noordwest-Afrika beëindigde in november na 29 jaar de wapenstilstand met Marokko. De groep wil een onafhankelijke staat stichten in de Westelijke Sahara, een gebied dat sinds 1975 bij Marokko is gevoegd.

Ghali stelde dat het de schuld van Marokko was dat het staakt-het-vuren ten einde kwam. Marokkaanse troepen betraden vrijdag een gebied waar Polisario gevestigd is, om daar een weg vrij te maken die door aanhangers van de groepering was geblokkeerd. De separatisten zagen dit als een oorlogsverklaring.

Guerillastrijders tegen Marokko kregen in het begin steun van Algerije

De separatistengroep, bestaande uit de oorspronkelijke bevolking van de Westelijke Sahara, vocht al sinds 1973 tegen Spanje toen dit land het gebied nog bezat. Na het vertrek van Spanje probeerde de beweging tevergeefs aanspraak te maken op de regio. Nadat Marokko het gebied overnam, begon Polisario een guerrillaoorlog tegen het Noord-Afrikaanse land.

Met de beëindiging van het staakt-het-vuren dreigt een al jaren stilgelegde strijd weer los te breken, waarmee ook spanningen tussen Marokko en buurland Algerije kunnen toenemen. Polisario heeft zich momenteel namelijk gehuisvest in Algerije en in het begin van de strijd steunde dit land Polisario ook.

Algerije verdenkt door Marokko gesteunde groepering van brandstichting

Volgens Algerije zitten terroristische groepen achter recente fatale natuurbranden in het land, waaronder de groep MAK die autonomie wil in de Algerijnse regio Kabylië. Marokko heeft daar steun voor uitgesproken, reden voor Algerije om eerder al zijn ambassadeur voor overleg terug te halen. Ook zou de Marokkaanse regering in Rabat Algerijnse functionarissen hebben laten bespioneren.

De grens tussen beide landen is sinds 1994 gesloten. Algerije heeft de grenscontroles opgevoerd. De Marokkaanse koning Mohammed VI riep eerder op tot betere banden met Algerije.