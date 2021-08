Het Duitse Openbaar Ministerie (OM) is dinsdag een onderzoek gestart naar de vergiftiging van zeven personen op de Technische Universiteit van Darmstadt. Er wordt rekening gehouden met poging tot moord.

De zeven personen raakten maandag onwel, kort na de lunch in de kantine van een gebouw op de campus. Ze vertoonden allemaal symptomen van vergiftiging, waaronder verkleuringen van hun handen en voeten.

Zeker één persoon, een dertigjarige student, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Onder de slachtoffers zijn naast studenten ook medewerkers van de universiteit.

De politie nam verschillende drink- en etenswaren in beslag die "sporen van giftige stoffen" bevatten, waaronder melkpakken en waterflessen. Om welke giftige stoffen het gaat, is niet bekend gemaakt.

De politie vermoedt dat de giftige stoffen in het weekend zijn toegevoegd aan de etenswaren en roept studenten en medewerkers van de universiteit op eten en drinken dat in de afgelopen dagen is binnengebracht te vermijden.

Ook de universiteit zelf denkt aan een doelbewuste vergiftigingspoging. "We zijn geschokt door dit overduidelijke misdrijf dat plaatsvond op onze universiteit", aldus TU-president Tanja Brühl, die alle slachtoffers een spoedig herstel wenste.