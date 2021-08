De Tunesische president Kais Saied heeft de ontbinding van het parlement in zijn land maandag voor onbepaalde tijd verlengd. Een maand geleden onthief hij premier Hichem Mechichi van zijn functie en schortte hij de werkzaamheden van het parlement aanvankelijk voor dertig dagen op.

Saied zal in de komende dagen een toespraak geven waarin hij zijn besluit uitlegt.

Ook verlengde de president een bevel tot opheffing van de immuniteit van de parlementariërs van het land. Ook die verlenging is geldig tot "nader order".

De president besloot eind juli tot de opschorting van het parlement na landelijke protesten tegen de corona-aanpak van de regering. Ennahdha, de grootste partij in het parlement, noemde de maatregelen van de president een "coup".

Saied heeft nog geen nieuwe premier benoemd

Een maand na zijn omstreden besluiten heeft president Saied nog altijd geen nieuwe premier benoemd en ook heeft hij nog geen plan voor een uitweg uit de huidige democratische crisis in Tunesië gepresenteerd.

Sinds zijn aantreden in 2019 is president Saied verwikkeld in een strijd met de premier en de parlementsvoorzitter. Dat is ten koste gegaan van de bestuurbaarheid van het land.