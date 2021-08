Enrique Tarrio, de leider van de Amerikaanse extreemrechtse organisatie Proud Boys, heeft maandag 155 dagen celstraf gekregen voor het verbranden van een Black Lives Matter-vlag en het illegaal vervoeren van munitie voor zware vuurwapens, meldt CNN. De leider van de Amerikaanse extreemrechtse organisatie had de vergrijpen in juli toegegeven.

Tarrio verbrandde de vlag van de beweging en de term die is ontstaan in de zwarte gemeenschap in de Verenigde Staten als een reactie op het politiegeweld tegen Afro-Amerikanen in december, vlak bij een kerk die vooral door zwarte kerkgangers werd bezocht. Vlak voor de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari bracht de leider van Proud Boys de munitie naar de Amerikaanse hoofdstad.

De Proud Boys-leider werd twee dagen voor de bestorming van het Capitool door aanhangers van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump gearresteerd in Washington. De aanklagers hadden de rechter om een celstraf van drie maanden gevraagd. De rechter oordeelde met een straf van ruim vijf maanden cel dus strenger.

Het verbranden van de vlag leidde tot onrust onder de kerkgangers van de Asbury United Methodist Church waar het incident plaatsvond. De dominee van de kerk noemde Tarrio maandag tijdens de rechtszaak "schokkend racistisch".

Tarrio bood dezelfde dag zijn excuses aan aan de dominee. De rechter vond de woorden van de Proud Boys-leider en zijn verweer dat hij niet wist dat hij een kerk beschadigde echter ongeloofwaardig.