De agent die tijdens de bestorming van het Amerikaanse parlement door Trump-aanhangers een vrouw doodschoot, wordt hiervoor niet bestraft. De Capitool-politie heeft het onderzoek naar het fatale incident in een gang bij het Huis van Afgevaardigden afgerond en geconcludeerd dat er geen regels zijn overtreden. Het Openbaar Ministerie had eerder al besloten geen vervolging in te stellen wegens gebrek aan bewijs.

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump stelde na zijn verkiezingsnederlaag op 6 januari zonder enig bewijs dat Joe Biden zijn overwinning te danken had aan grootschalige fraude. De verliezer van de verkiezingen jutte zijn aanhangers op, waarop die het Capitool bestormden. Hierbij kwam de vrouw door een politiekogel om het leven.

Een politieman mag dodelijk geweld gebruiken als hij of zij gelooft dat dat levensreddend kan zijn. De betreffende officier, het korps geeft de naam niet vrij, heeft het beleid en training in de praktijk gebracht en krijgt daarom niet te maken met disciplinaire maatregelen. De politieman en diens familie hebben veel bedreigingen gehad. De Capitool-politie meldt verder dat hij of zij mogelijk levens van parlementariërs en medewerkers heeft gered, nadat een grote menigte opstandelingen met geweld hun weg naar het hart van het parlement hadden gevonden.

Tijdens de bestorming kwamen meerdere mensen om, onder wie een politieman. De vrouw die overleed door een politiekogel was Trump-aanhanger Ashli Babbitt, die samenzweringstheorieën aanhing en een Trump-cape droeg toen ze met duizenden anderen de officiële bevestiging van Bidens verkiezingingsoverwinning wilde verstoren. Drie andere mensen overleden volgens de autoriteiten door medische oorzaken. Meerdere agenten hebben na de bewuste dag zelfmoord gepleegd.