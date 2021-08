Griekse autoriteiten hebben maandag evacuatiebevelen afgekondigd na het ontstaan van twee nieuwe grote bosbranden in gebieden die al eerder werden getroffen door branden, meldt persbureau AP. Door de wind is het lastig de nieuwe branden onder controle te houden.

De eerste brand ontstond maandag in het zuiden van Evia, het op een na grootste eiland van Griekenland. Het noorden van Evia werd eerder deze maand al geteisterd door een grote brand, die zeker tien dagen aanhield.

Daarnaast woedt er een brand in de regio Vilia, ten noordwesten van de hoofdstad Athene. In deze regio werd vrijdag een grote brand onder controle gebracht, nadat deze al vijf dagen had gewoed.

Lokale autoriteiten hebben in Vilia evacuatiebevelen afgekondigd, nadat inwoners op eigen houtje hun huizen en tuinen hadden geprobeerd te blussen en snelwegen richting de regio werden afgesloten.

Augustus begon met een van de zwaarste hittegolven sinds dertig jaar in Griekenland. Dagelijks breken tientallen bosbranden uit, waarmee het volgens AP een van de meest verwoestende zomers ooit is.