Het dodental als gevolg van de overstromingen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgelopen tot 22. Veel mensen in Humphreys County werden overvallen door hevige regenval. Het afgelopen etmaal viel tijdens de tropische storm Henri ruim 43 centimeter water, een nieuw record voor de zuidelijke staat.

Door de hevige regenval veranderde een beek in een woeste watermassa die huizen en andere gebouwen meesleurde. Ook elektriciteitspalen en wegen moesten eraan geloven, waardoor veel inwoners van elkaar afgesneden raakten.

Volgens een meteoroloog van de weerdienst in Nashville heeft de staat nu al twee keer in korte tijd te maken gehad met wateroverlast die eens in de honderd jaar zou moeten voorkomen.

Ook de naburige staat North Carolina kreeg het de afgelopen 24 uur zwaar te verduren. Daar zijn zeker vier doden gevallen. Nog zeker 21 personen worden vermist.

Zondagavond (Nederlandse tijd) kwam de storm aan in Rhode Island. Ook daar, en in veel andere noordoostelijke Amerikaanse staten, waaronder New Jersey, New York en Massachusetts, leidt de harde wind en hevige regen tot overstromingen en stroomuitval. Duizend vluchten in het gebied zijn vanwege de storm geschrapt. In New York liepen enkele metrotunnels onder water. De treinverbinding tussen New York en Boston werd stilgelegd.

Zeker 125.000 huizen en bedrijven zitten zonder stroom volgens Poweroutage.us, die de stroomuitval in de Verenigde Staten bijhoudt.