De Italiaanse politie heeft deze week een illegale rave bij het Mezzanomeer stopgezet. Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera waren er zo'n achtduizend bezoekers aanwezig op het vijfdaagse feest.

De rave zou in de nacht van 13 op 14 augustus begonnen zijn. Onder de feestgangers waren ook Spanjaarden, Duitsers en Fransen. De bezoekers verbleven in tenten en caravans in de buurt van het meer.

De organisatoren van het feest, die vermoedelijk uit Spanje of Frankrijk komen, kondigden het feest via sociale media aan. Het festival had eigenlijk tien dagen moeten duren en vond plaats op een privéterrein van een zakenman.

Matteo Salvini, de leider van de rechtse partij Lega Nord noemt het evenement op Twitter een "klap in het gezicht van het gezond verstand en de Italianen die zich aan de regels houden".