De orkaan Grace heeft in Mexico zeker zeven dodelijke slachtoffers gemaakt, onder wie minderjarigen. Vooral in de deelstaat Veracruz, aan de Golf van Mexico, veroorzaakte de orkaan veel schade.

Grace trok langs de kust met windsnelheden van rond de 150 kilometer per uur, met uitschieters van wel 200 kilometer per uur. De storm veroorzaakte veel regen en wateroverlast. Eerder deze week trok Grace al over Haïti, dat door een aardbeving getroffen is. Het zwaartepunt van de storm lag iets zuidelijker dan het Caribische eiland, waardoor de schade van de storm uiteindelijk meeviel.

Ondertussen trekt cycloon Henri langzaam richting de noordoostkust van de Verenigde Staten. In totaal moeten waarschijnlijk zo'n 42 miljoen inwoners rekening houden met problemen door de storm. De autoriteiten waarschuwen voor levensgevaarlijke stormvloeden.

De burgemeester van New York roept inwoners op om binnen te blijven en uitsluitend openbaar vervoer te gebruiken. Henri wordt zondag verwacht.