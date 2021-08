De Nederlandse regering heeft binnen de NAVO aangeboden om een bijdrage te leveren aan het versterken van de veiligheidsoperatie op de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Dat meldt demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag vrijdag.

Kaag had vrijdag een overleg met de NAVO over de situatie in Afghanistan. Een van de belangrijkste conclusies is dat "het merendeel van de landen de Amerikanen oproept langer te blijven. Zo lang mogelijk, tot we de laatste mensen die we willen en moeten helpen er zijn."

De Verenigde Staten hebben de meeste troepen in Kaboel, die daar de luchthaven veilig houden. Maar voor veel Afghanen die voor westerse missies werkten en die gevaar lopen nu de Taliban de dienst uitmaken, is het heel moeilijk een van de evacuatievluchten op de luchthaven te bereiken.

Wat voor vorm een Nederlandse bijdrage zou krijgen, liet Kaag in het midden. Maar ze zei wel dat dit een "geloofwaardigheidstest" voor de NAVO is.

"De realiteit is dat dit de meeste landen de stad niet in kunnen, het is te onveilig. Maar als alle leden van de NAVO "samen optrekken, en iedereen levert mensen en mogelijkheden", dan kan je misschien wel wat doen, aldus de bewindsvrouw.

Momenteel zitten er nog meer dan zevenhonderd mensen met een Nederlands paspoort in Afghanistan. Het gaat volgens Kaag om "veel mensen die op familiebezoek blijken te zijn gegaan", ondanks het "duidelijke reisadvies" dat gold voor Afghanistan.

"Die moeten we terughalen", zei ze vrijdag. Dit staat nog los van Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt en die Nederland ook probeert te evacueren. Zij lopen gevaar nu de Taliban de dienst uitmaakt in het land.

'Vliegveld is het probleem niet'

Eerder op vrijdag bleek uit een oproep in handen van NU.nl dat het ministerie van Buitenlandse Zaken evacués heeft opgeroepen om op eigen houtje naar het vliegveld te komen om te worden geëvacueerd. Onder Afghaanse Nederlanders in Kaboel is verontwaardiging ontstaan, omdat de situatie in Kaboel onveilig is. Een deel van hen weigert dan ook naar het vliegveld te vertrekken.

Ex-AIVD-medewerker Guido Blaauw zei in gesprek met NU.nl het ongelooflijk te vinden. Volgens hem is het vliegveld zelf het probleem niet - daar zitten immers achtduizend Amerikaanse soldaten - het gaat om de weg ernaartoe. "We adviseren iedereen om in hun huizen te blijven totdat er een veilige route is."