De beruchte Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale is op 4 augustus aangehouden in Dubai waar hij zich al langere tijd schuilhield. Dat laat de politie in Napoli donderdag weten. De man stond aan het hoofd van de Napolitaanse maffiaorganisatie de Camorra en is in Nederland bekend omdat hij twee gestolen schilderijen van Vincent van Gogh in bezit had.

De 46-jarige Italiaan wordt beschouwd als een groot speler in de internationale cocaïnehandel en het witwassen van geld. Italië verwacht dat Imperiale spoedig kan worden uitgeleverd.

De man is eerder bij verstek veroordeeld in Italië voor zijn leidende rol bij de handel in verdovende middelen voor de Camorra. Om vermindering van zijn straf te krijgen heeft hij op 29 augustus 2016 vanuit Dubai een verklaring afgelegd en afstand gedaan van vermogen, waaronder twee door hem gekochte gestolen schilderijen van Van Gogh.

Deze werden teruggevonden in een villa van Imperiale in Castellammare di Stabia. De schilderijen werden in 2002 gestolen uit het Van Gogh Museum in Amsterdam.

Imperiale figureerde eveneens in het proces tegen Richard R., beter bekend als Rico de Chileen. R. werd mei van dit jaar veroordeeld tot elf jaar voor leidinggeven aan criminele organisatie die zich bezighield met moorden en witwassen van geld.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is Imperiale een innig contact van R. en zouden zij samenwerken als het gaat om internationale cocaïnetransporten. De twee zijn ook samen op foto's te zien met een derde topcrimineel, de Ier Daniel Kinahan.

Het is in korte tijd de zoveelste crimineel die in Dubai werd aangehouden. De stad gold lange tijd als ideaal toevluchtsoord voor criminelen, maar dat is veranderd. Ook Ridouan T. werd er aangehouden en na uitzetting naar Nederland gebracht.