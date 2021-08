De beruchte Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale is begin deze maand opgepakt in Dubai, melden Italiaanse media donderdag. Imperiale gold als een spil in de internationale cocaïnehandel en stond aan het hoofd van de Napolitaanse maffiaorganisatie de Camorra.

De 46-jarige Italiaan begon als drugshandelaar in Amsterdam. Vanuit deze stad raakte hij betrokken bij de internationale drugshandel. Het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken beschouwt de maffiabaas als zeer gevaarlijk.

In de villa van Imperiale werden ooit twee gestolen werken van Vincent van Gogh gevonden. Die zou hij op de zwarte markt hebben gekocht. De schilderijen werden in 2002 gestolen uit het Van Gogh Museum.

Imperiale was al jaren voortvluchtig. De Italianen gaan ervan uit dat hij wordt uitgeleverd. Interpol en Europol waren bij de arrestatie betrokken.