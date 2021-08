De inzamelingsactie van Giro 5125 voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti heeft ruim 1 miljoen euro opgehaald, laat het Rode Kruis donderdag weten. Dinsdag stond de teller nog op bijna 750.000 euro.

De Haïtiaanse autoriteiten meldden donderdag dat het dodental als gevolg van de aardbeving in het Caraïbische land is opgelopen tot ruim 2.100. Meer dan twaalfduizend mensen raakten gewond. Volgens VN-organisatie UNICEF ​​zijn zeker 1,2 miljoen mensen getroffen door de aardbeving in het armste land op het westelijk halfrond.

Het Rode Kruis meldde eerder dat 84.225 huizen ernstig beschadigd zijn of verwoest en spreekt van "een race tegen de klok" voor de hulpverlening in Haïti, waar het orkaanseizoen voor de deur staat.

45 Dronebeelden tonen ravage na aardbeving in Haïti

'Grote kans dat Haïti opnieuw wordt getroffen door storm'

Eerder deze week trok de tropische depressie Grace over het gebied dat werd getroffen door de aardbeving. "De kans en het risico dat Haïti opnieuw getroffen wordt door een storm is zeer groot", stelt de organisatie. "Mensen hebben alle hulp en ondersteuning nodig die mogelijk is."

Landelijke gebieden in Haïti zijn door de aardbeving en overstromingen moeilijk te bereiken voor hulpverleners, stelt het Rode Kruis. Hulpverleners brengen nu voorraden naar steden in het getroffen gebied, zoals Les Cayes, en vervoeren gewonden naar ziekenhuizen in hoofdstad Port-au-Prince.

Er wordt ook "met man en macht" gewerkt aan een "humanitaire corridor" met vluchten, schepen en helikopters om de hulpverlening ook in de moeilijk begaanbare gebieden in Haïti op gang te krijgen.