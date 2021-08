De bosbranden in het zuiden van Frankrijk hebben inmiddels al 7.000 hectare bos in de as gelegd. Wel is de wind iets gaan liggen, waardoor verwacht wordt dat de brandweer het vuur meer onder controle zou moeten krijgen. Toch blijft het risico op nieuwe branden "zeer ernstig", melden de lokale autoriteiten donderdag.

Een brandweercommandant vertelt aan Le Monde dat het vuur zich woensdag buitengewoon snel verspreidde. "De omvang en complexiteit van deze brand zijn ongekend", zegt hij tegen de Franse krant.

Het vuur woedt sinds maandag bij de populaire toeristische plaats Saint-Tropez aan de Côte d'Azur. Volgens Franse media zijn zeker tienduizend bewoners en toeristen geëvacueerd. Twee mensen zijn om het leven gekomen in een huis in de Franse plaats Grimaud, 29 anderen raakten gewond als gevolg van "de heftigste branden in twintig jaar tijd".

In de nacht van woensdag op donderdag leek de wind echter iets te gaan liggen, waardoor de burgemeester van de plaats Gonfaron in het getroffen gebied "een wat minder hectische avond verwachtte". Aan het Franse BFMTV vertelde hij dat de situatie in de plaats is gestabiliseerd.

Veel landen rond de Middellandse Zee kampen momenteel met grote bosbranden, die volgens wetenschappers te koppelen zijn aan klimaatverandering. Onder meer Griekenland, Italië, Spanje en Turkije zijn getroffen.