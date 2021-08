Op een vluchtelingenboot op weg naar de Canarische Eilanden zijn 47 van de 54 opvarenden gestorven. De boot dreef na een motorstoring tien dagen voor de kust van Mauritanië zonder water en voedsel aan boord.

Toen de kustwacht van Mauritanië het schip ontdekte, waren er nog maar zeven mensen in leven, melden de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en de internationale organisatie voor migratie IOM in Genève. Zij gaven geen informatie over waar de boot was vertrokken en hoe ver hij was afgedreven.

De overlevenden zijn naar Mauritanië gebracht. Volgens de IOM en UNHCR kwamen dit jaar al ruim 350 mensen om op de vluchtelingenroute naar de Canarische Eilanden. Ongeveer achtduizend mensen zouden hun beoogde bestemming wel hebben bereikt.