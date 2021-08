Deze week vinden de grootste veranderingen in temperatuur plaats in het midden van Europa. Met name in Frankrijk en Duitsland nemen de temperaturen de komende dagen toe, schrijft Weerplaza. Het warme weer lijkt daar echter van korte duur.

In grote delen van Frankrijk is het op dit moment bewolkt en koeler dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Dat is overigens niet het geval in het zuiden van het land: in bijvoorbeeld Avignon is het op het moment zo'n 32 graden.

Dat wordt de komende dagen beter: Weerplaza verwacht dat de temperaturen stijgen en het op grote schaal zo'n 30 tot 34 graden wordt. Aan de kust is het met 22 tot 25 graden koeler. In de loop van het weekend krijgt Frankrijk te maken met (onweers)buien en wordt het minder warm.

Ook in Duitsland wordt het dit weekend warm. Op zondag stijgen de temperaturen naar zo'n 24 tot 28 graden. Met die warmte neemt ook de kans op een onweersbui toe.

Het warme weer in Frankrijk en Duitsland lijkt van korte duur. Het noorden van Frankrijk en Duitsland hebben volgende week een vergelijkbaar weerbeeld als Nederland: de temperaturen schommelen dan rond de 20 tot 23 graden en daarbij is ook een bui mogelijk. Weerplaza verwacht dat het pas later in de week iets warmer en droger gaat worden.

In het midden en zuiden van Frankrijk wordt het volgende week gunstiger vakantieweer. Het wordt 24 tot 30 graden met een kleine kans op een bui. De zon zal zich daar vaker laten zien dan elders in het land.

Tropische temperaturen in binnenland Spanje, Italië en Griekenland

Het zuiden van Europa blijft de komende tijd warm. In het binnenland van Spanje, Italië en Griekenland is het tropisch warm met temperaturen rond de 30 en lokaal 36 graden. Aan de kust stijgt het kwik vaak tot een graad of 28 tot 31.

In Portugal is het wat frisser dan in buurland Spanje. Door een noordwestelijke wind liggen de temperaturen daar een paar graden lager. In Lissabon is het rond de 28 tot 30 graden. Verder naar de kust ligt de temperatuur nog iets lager.

Wie een warme duik in de zee wil nemen, kan dat het beste in de Middellandse Zee doen. Bij de Spaanse oostkust, Italië of Griekenland is het zeewater met een temperatuur van 26 tot 28 graden warm. Het zeewater aan de westkust is met 18 graden ongeveer net zo warm als het water van onze Noordzee.

Weerplaza verwacht in Zuid-Europa de komende tijd veel zon met slechts enkele wolkenvelden. Vooral in het binnenland is er kans op een enkele onweersbui.