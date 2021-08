De negentienjarige Zara Rutherford is in het Belgische Kortrijk opgestegen voor een wereldrecordpoging om als jongste vrouw solo de wereld rond te vliegen.

De tocht in een ultralicht sportvliegtuigje overbrugt meer dan 51.000 kilometer, zal ongeveer drie maanden duren en voert de Vlaams-Britse door 57 landen over vijf continenten. Ze doet als eerst Schotland aan. "Ik ben wel een beetje bang om eenzaam te zijn", vertelde ze op de radio. "Maar ik denk dat ik vooral mijn kat ga missen."

Het snelle toestel waarmee Rutherford de recordpoging onderneemt is van het type Shark ultralight, met een kruissnelheid van 300 kilometer per uur. Normaal is het vliegtuig een tweezitter, maar er werd een stoel verwijderd en een extra benzinetank toegevoegd.

Snelheid is op zich niet van belang, vooropstaat dat ze de tocht volbrengt. Rutherford staat er helemaal alleen voor, er is ook geen volgvliegtuig. "Ik verblijf wel altijd bij families wanneer ik land, dus hopelijk helpt dat een beetje."

Amerikaanse (30) heeft het record in handen

Het huidige Guinness World Record is in handen van de Amerikaanse Shaesta Waiz die dertig was toen ze in 2017 haar solotoer volbracht. De jongste man is de Amerikaan Travis Ludlow. Hij brak het record vorige maand op achttienjarige leeftijd.

Rutherford wil met haar avontuur, FlyZolo gedoopt, meisjes in de hele wereld inspireren om hun dromen na te jagen en voor technische wetenschappen te kiezen. Ze droomt ervan om astronaut bij NASA te worden.

De Vlaams-Britse komt uit een familie die gek van vliegen is. Haar Britse vader is een voormalige legerpiloot die gestationeerd was in België. Haar West-Vlaamse moeder vliegt in haar vrije tijd. Een opa en een overgrootvader waren piloot, terwijl haar zestienjarige broer in de weer is met sportvliegtuigen.

Toen Rutherford veertien jaar was, begon ze aan de training om een pilootbrevet te halen. Rutherford zat op een tweetalige middelbare school in België en daarna op een Engelse kostschool. In september wil ze gaan studeren.