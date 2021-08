Het dodental door de verwoestende aardbeving in Haïti is verder gestegen naar 1.941, meldden de autoriteiten dinsdagavond. Volgens UNICEF ​​zijn zeker 1,2 miljoen mensen getroffen door de aardbeving met een magnitude van 7,2.

De vorige balans stond nog op 1.419 dodelijke slachtoffers. Duizenden mensen raakten gewond. De schade is enorm en duizenden huizen zijn verwoest.

Gevreesd werd dat de tropische storm Grace de situatie in het land verder zou verslechteren, maar die trok in nacht van maandag op dinsdag ten zuiden van Haïti langs. Daardoor is de stormachtige wind het land, dat zaterdag door een zware aardbeving werd getroffen, bespaard gebleven.

Wel zorgde de storm voor veel regenval, waarbij op sommige plaatsen overstromingen ontstonden. Inmiddels is de storm Haïti voorbij. De verwachting is dat de storm de komende dagen richting Mexico trekt. De kans bestaat dat de wind dan in kracht toeneemt en dat de storm zich ontwikkelt tot orkaan.

Haïti, het armste land op het westelijk halfrond, kampt nog altijd met de gevolgen van een andere zware aardbeving die het land in 2010 trof. Daarbij kwamen tussen de 50.000 en 200.000 mensen om en vielen nog meer gewonden. Anderhalf miljoen Haïtianen raakten destijds dakloos. De schade van die beving werd geschat op 8 miljard dollar.