Op de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel is dinsdagavond een transportvliegtuig geland dat door Nederland, Noorwegen en Finland was gestuurd. Het toestel is weer vertrokken, maar heeft voor zover bekend geen mensen kunnen meenemen namens Nederland, meldt het ministerie van Defensie.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over de strijd in Afghanistan

In eerste instantie meldden verschillende media, waaronder NU.nl, dat het vliegtuig ingezet zou worden om Nederlanders te evacueren, maar dat blijkt niet het geval.

Het vliegtuig, een groot transporttoestel van het type C17, kwam uit Hongarije. NAVO-landen kunnen daar gebruik van maken, en Nederland heeft dat samen met Noorwegen en Finland geprobeerd. Uiteindelijk vertrok het vliegtuig volgens Defensie met zo'n veertig mensen aan boord. Daarbij ging het niet om mensen die Nederland in veiligheid probeert te brengen.

Waarom Nederland niemand heeft meegekregen, kon Defensie niet direct zeggen. Er zijn wel lijsten van mensen die Nederland wil evacueren, maar het is volgens ingewijden in de chaos lastig om die mensen op tijd aan boord te krijgen. "De omstandigheden ter plekke zijn leidend of je mensen op tijd in het vliegtuig krijgt", laat een woordvoerder Defensie daarover weten.

Nederland is voor het gebruik van de luchthaven van Kabul afhankelijk van de beveiliging van de Amerikaanse krijgsmacht, die de luchthaven in handen heeft. De VS laten er om veiligheidsredenen volgens Buitenlandse Zaken momenteel geen Afghanen toe. Dat maakt de situatie voor mensen die Nederland het land uit wil helpen, onder wie tolken die voor Defensie hebben gewerkt, moeilijker. Het ministerie zegt hieraan te werken.

Kabinet wil woensdag luchtbrug vormen

Woensdag wil het demissionaire kabinet een luchtbrug vormen om mensen uit Afghanistan te evacueren. De luchtbrug moet worden opgezet vanuit "een nabij land", aldus demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) dinsdagmiddag in de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat met de luchtbrug dagelijks mensen kunnen worden geëvacueerd, met verschillende vliegtuigen.

Er is ook een ander vliegtuig onderweg, om een nieuw ambassadeteam, inclusief de ambassadeur, een consulair noodteam en 62 militairen voor de beveiliging, af te zetten. Zij zullen het huidige team, dat uit voorzorg werd geëvacueerd, vervangen en de werkzaamheden vanuit Afghanistan voortzetten. Het is de bedoeling dat het toestel daarna mensen uit het land weghaalt.

Een Airbus A330-vliegtuig vertrekt naar verwachting woensdag vanaf Eindhoven richting de regio. Aan boord zijn enkele artsen en verpleegkundigen van Defensie, zodat er op de opvanglocatie in de regio ook medische zorg aan evacués kan worden verleend.

Maandag werd ook een vliegtuig namens Nederland naar Afghanistan gestuurd. Dat toestel kon uiteindelijk niet landen wegens een onveilige situatie op de grond.