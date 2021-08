Het zwaartepunt van de tropische storm Grace is in de nacht van maandag op dinsdag ten zuiden van Haïti langsgetrokken. Daardoor is het land, dat vorige week door een zware aardbeving werd getroffen, de stormachtige wind bespaard gebleven.

De regenval in Haïti liep uiteen tussen de 30 en 100 millimeter. "Maar daar zijn ze goed mee weggekomen, want net ten zuiden daarvan is lokaal 300 millimeter gevallen", zegt Wouter van Bernebeek van Weerplaza tegen NU.nl. De storm zorgde in de nacht van maandag op dinsdag en dinsdagochtend voor slecht weer, maar het zwaartepunt is ten zuiden langsgetrokken.

Maandag zwakte de storm af tot tropische depressie, wat vooral inhield dat de wind een stuk minder sterk was. In de avond sterkte de depressie toch weer aan tot storm, maar bij een tropische storm is de wind nog altijd minder sterk dan bij een orkaan. De verwachting is volgens Van Bernebeek dat de storm de komende dagen richting Mexico trekt, en dan bestaat de kans dat de wind toeneemt en de storm zich ontwikkelt tot orkaan.

Haïti werd zaterdag getroffen door een aardbeving met een magnitude van 7.2. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 1.419. Daarnaast raakten 6.900 mensen gewond. Gevreesd werd dat de tropische storm modderstromen zou veroorzaken en reddingswerkzaamheden zou bemoeilijken.