De Poolse regering zegt de omstreden tuchtkamer voor Poolse rechters te zullen ontmantelen. Ook zal een motie worden ingediend om tijdelijke maatregelen te treffen waarmee lopende tuchtregelingen onmiddellijk worden opgeschort, zoals het Europees Hof van Justitie heeft bevolen, meldt Reuters dinsdag.

Om middernacht verliep een ultimatum voor Polen in de langlopende strijd met de Europese Commissie over de onafhankelijkheid van de rechtsstaat in de EU-lidstaat. De Commissie wilde een schriftelijke toezegging dat de Poolse regering gehoor zal geven aan eerdere uitspraken van het Europees Hof van Justitie over de tuchtkamer voor rechters in het land. Brussel kan nog niet bevestigen het Poolse antwoord te hebben ontvangen.

De Commissie ligt al geruime tijd op ramkoers met Polen over justitiële hervormingen, waaronder de invoering van het tuchtcollege, die de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht volgens haar aantasten. Dit tuchtcollege kan rechters schorsen, hun salaris korten of hun onschendbaarheid opheffen, zodat ze kunnen worden vervolgd.

Het Europees Hof in Luxemburg ging eerder mee in de bezwaren van de Commissie omtrent het tuchtcollege, maar de Poolse hoogste rechter oordeelde dat de regering de uitspraak van het Hof naast zich neer mocht leggen.

De Commissie gaf aan "niet te zullen aarzelen" om Polen financieel te treffen en stelde een deadline in voor de regering om een schriftelijke toezegging te doen waarin gehoor wordt gegeven aan de uitspraak van het Hof.