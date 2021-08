Frankrijk heeft maandag 750 brandweerlieden ingezet om een grote bosbrand in de Var-regio in het zuiden van Frankrijk te bestrijden. Ook zijn twaalf campings in het gebied geëvacueerd. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin zei in de nacht van maandag op dinsdag op Twitter dat alles op alles wordt gezet om de bevolking in het gebied te beschermen.

Meerdere blusvliegtuigen worden ingezet om het vuur, dat maandag aan het eind van de middag ontstond, onder controle te krijgen. De vlammen grepen snel om zich heen door de droogte in het gebied en de harde wind. Volgens de tv-zender BFMTV heeft de brand al 2.800 hectare aan bos in de as gelegd.

Het vuur ontstond nabij het dorp Gonfaron, circa 50 kilometer van de bekende toeristenstad Saint-Tropez, en verplaatste zich daarna snel naar La Garde-Freinet, Grimaud en vervolgens naar La Môle. Zes wegen in de regio zijn vanwege de bosbranden tijdelijk afgesloten.

De blusomstandigheden zijn "zeer ongunstig", laat minister Darmanin weten. Hij zal de getroffen regio, gelegen tussen de steden Marseille en Nice, dinsdag bezoeken.

Veel landen rond de Middellandse Zee kampen op het moment met bosbranden. In Spanje en Griekenland zijn al groepen mensen geëvacueerd vanwege het daar oprukkende vuur. En Israël vroeg maandag hulp van onder meer Frankrijk, Griekenland en Italië bij de bestrijding van grote bosbranden nabij Jeruzalem.