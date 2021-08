Voor hulporganisatie Cordaid is er sinds de machtsovername van de Taliban nog weinig veranderd. De groepering heeft internationale organisaties verzekerd dat ze hun werk kunnen blijven doen. Maar hoelang blijft dat goed gaan? Directeur Jaap van Hierden doet een dringend verzoek aan de Nederlandse overheid: wees ruimhartig bij het toelaten van Afghaanse hulpverleners die actief zijn in vrouwen- en mensenrechtenprogramma's. "Zij lopen gevaar en moeten voor kortere of langere tijd het land uit."

Volg dit onderwerp Volgen Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in Afghanistan

Vorig week vertrok directeur Van Hierden halsoverkop uit Kaboel op advies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het vliegveld van Kaboel functioneerde toen nog en hij vloog met wat achteraf een van de laatste commerciële vluchten bleek te zijn. Hij maakt zich zorgen om zijn Afghaanse collega's die in het land zijn achtergebleven.

Cordaid is de grootste Nederlandse hulporganisatie in Afghanistan, met 130 medewerkers en nog eens duizenden vrijwilligers en freelancers. De organisatie is actief in 30 van de 34 provincies, geeft noodhulp en heeft projecten in de particuliere sector en mensenrechten- en vrouwenprogramma's.

Hoe gaat het met jullie Afghaanse collega's die in het land zijn gebleven?

"Het zijn spannende dagen. We hebben afgesproken dat ze allemaal vanuit huis werken en niet de straat op gaan. Via sociale media onderhouden we contact met elkaar. Dit soort momenten van machtswisseling zijn extreem gevaarlijk."

Wie lopen het meeste risico?

"Dat zijn de Afghaanse collega's die actief zijn in de vrouwen- en mensenrechtenprogramma's. Zij zijn bezig met dingen waar de Taliban zich radicaal tegen keren. Zij lopen echt veel gevaar. De Nederlandse overheid heeft de afgelopen jaren ingezet op het versterken van de vrouwen- en mensenrechten. Deze mensen hebben daarvoor hun nek uitgestoken. Dat hebben ze bewust gedaan, zeker. Maar Nederland heeft ook een verantwoordelijkheid te dragen. We zijn dan ook in gesprek en hopen dat deze vrouwen voor kortere of langere tijd naar Nederland kunnen komen, waar ze veilig zijn."

179 Wat nu voor de Afghaanse vrouwen? 'Er zijn zorgelijke ontwikkelingen'

De Taliban hebben nu het hele land overgenomen. Wat betekent dit voor de andere projecten van Cordaid, als het gaat om de medische zorg of de noodhulp?

"We zijn tot nu toe met fluwelen handschoenen aangepakt. De Taliban-vertegenwoordigers hebben ons en andere organisaties laten weten dat ze willen dat we blijven. Als strijders op een kantoor binnenkomen, laten ze dat in goede orde achter: we hebben nog geen meldingen van diefstal. Als een auto wordt meegenomen, krijgen we die na een paar dagen netjes terug."

Waarom is dat?

"De Taliban is een militaire organisatie. Ze weten hoe ze moeten vechten, maar kunnen het land niet besturen - en dat weten ze ook. Ze hebben de hulporganisaties nodig voor de gezondheidszorg, het onderwijs, de noodhulp."

Opvallend dat er niet geplunderd wordt.

"Ze hebben hun eigen mensen blijkbaar strak onder controle tot nu toe. Daar moet ik nadrukkelijk bij zeggen dat het een momentopname is. De Taliban bestaat namelijk uit veel verschillende facties. Blijven ze het onderling eens? Dus naar wie luisteren de strijders? Het kan zomaar omslaan."

Wat horen jullie over het onderwijs? Kunnen meisjes naar school?

"Over dit onderwerp bestaat binnen de Taliban geen eenduidige opvatting. Elke provincie heeft zijn eigen commandant. In de provincie Kunduz, waar de Taliban al drie weken geleden de macht overnam, kwam een dag na de machtsovername het verzoek om de scholen weer te openen voor jongens en meisjes."

Ook dat is niet wat je verwacht.

"Afghanistan is een ander land dan twintig jaar geleden. Een hele generatie heeft veel meer kansen gehad om naar school te gaan en een opleiding te doen. Jonge mensen hebben een mobiele telefoon en gebruiken sociale media. De helft van de bevolking is onder de dertig dus heeft het vorige Taliban-regime niet bewust meegemaakt. Die zitten niet te wachten op conservatieve ideeën. Dat gaat nog heel interessant worden. We hebben gehoord dat de Taliban niet dezelfde fouten wil maken als in het verleden, dat ze willen dat ook vrouwen opgeleid worden. Of dat klopt? Dat is de vraag. Het is niet een homogene organisatie met heldere commandostructuren."

Dus er zijn ook andere verhalen?

"Over een andere provincie horen we juist geruchten dat de plaatselijke commandant daar eist dat alle huwbare jonge vrouwen zich bekendmaken; zij moeten gedwongen trouwen met een Talibanstrijder. Let op, dit zijn geruchten. Het moet nog duidelijk worden wat er allemaal precies gebeurt."