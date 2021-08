Hulpverleners zijn op weg naar het zuidwesten van Haïti, in de hoop een naderende tropische storm voor te zijn. Bij de zware aardbeving zaterdag zijn op het eiland volgens het Rode Kruis meer dan twaalfhonderd mensen omgekomen en duizenden mensen gewond geraakt.

Volgens de internationale hulporganisatie zijn ongeveer 800.000 mensen getroffen door de gevolgen van de aardbeving. Het dodental gaat waarschijnlijk nog verder stijgen omdat op veel plekken geen telefoonsignaal is en mensen daarom lastiger om hulp kunnen vragen.

Tot overmaat van ramp wordt verwacht dat de tropische depressie Grace binnenkort recht over het getroffen gebied heen trekt, waardoor het moeilijker wordt om slachtoffers te bereiken en te helpen.

In hoofdstad Port-au-Prince zou het wemelen van hulpverleners die per vliegtuig naar het rampgebied willen voordat Grace aankomt. Het gebied in en om de stad Les Cayes is het zwaarst getroffen, waardoor lokale ziekenhuizen volstromen. Sommige ziekenhuizen zijn flink beschadigd door de aardbeving.

Het Rode Kruis inventariseert momenteel op de grond en vanuit de lucht waar de nood het hoogst is. Een speciaal data- en digitaal team van het Nederlandse Rode Kruis analyseert aan de hand van satellietkaarten de schade. Op de grond zijn Rode Kruis-hulpverleners waar mogelijk ter plekke om de schade op te nemen, hulp te verlenen en toegang te krijgen tot alle getroffen gebieden.

Aardbeving en storm zoveelste rampen voor geteisterd Haïti

Momenteel worden hulpgoederen met helikopters en boten naar het zuidwesten gebracht. De overheid probeert veilige routes via land op te zetten.

Toegang tot het gebied wordt niet alleen door de gevolgen van de aardbeving bemoeilijkt, maar ook door de politieke situatie op het eiland. Sinds president Jovenel Moïse op 7 juli werd gedood bij een aanval op zijn huis hebben bendes de controle over belangrijke wegen overgenomen.

Nabijgelegen landen zoals de Verenigde Staten, Mexico en Colombia sturen noodhulp naar het land, zoals personeel, voedsel en medicijnen.

Haïti werd tien jaar geleden getroffen door een zware aardbeving die ruim 200.000 mensenlevens eiste. Het land is hier nog niet van hersteld. Zeker anderhalf miljoen Haïtianen raakten dakloos.