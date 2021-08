Het militaire vliegtuig dat door Nederland is gestuurd om het ambassadepersoneel en Afghaanse tolken te evacueren uit Afghanistan, kan niet landen vanwege de slechte veiligheidssituatie op het vliegveld in Kaboel. Het toestel is tot nader order vertraagd, maakt Defensie maandagavond bekend.

Nederland zou twee militaire vliegtuigen sturen om het ambassadepersoneel en Afghaanse tolken en hun gezinnen te evacueren uit Kaboel. Het eerste toestel had naar verluidt maandag moeten landen.

Vanwege de veiligheid van het ambassadepersoneel en de tolken doen de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken geen inhoudelijke uitspraken over de evacuatie.

Sinds de Taliban zondag de Afghaanse hoofdstad overnamen, is het zeer druk op het vliegveld in het noorden van Kaboel. Het Amerikaanse leger staakte maandag tijdelijk de evacuatievluchten van het eigen personeel, omdat er veel mensen, vooral Afghaanse burgers, op de landingsbanen liepen. Daardoor konden vliegtuigen niet landen of opstijgen.

Er kwamen eerder al beelden naar buiten van Afghanen die zich wanhopig proberen vast te klampen aan opstijgende vliegtuigen.

Amerikaanse militairen probeerden de landingsbanen vrij te krijgen, zodat vliegtuigen weer veilig konden landen en opstijgen. Het vliegveld is echter nog niet vrijgegeven om te landen.