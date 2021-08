Het Amerikaanse leger heeft de evacuatievluchten vanuit Kaboel gestaakt, omdat het te druk is op de landingsbanen van Hamid Karzai International Airport. Dat meldt een Amerikaanse functionaris.

Er lopen veel mensen, vooral Afghaanse burgers, op de landingsbanen. Daardoor kunnen vliegtuigen niet landen of opstijgen. Eerder kwamen er al beelden naar buiten van Afghanen die zich wanhopig proberen vast te klampen aan opstijgende vliegtuigen.



Amerikaanse militairen zijn bezig de landingsbanen vrij te maken, zodat de evacuatietoestellen veilig kunnen landen en opstijgen. Het is onbekend hoelang dat gaat duren. Ook is niet duidelijk of de Amerikanen ook vluchten van andere landen tegenhouden, of alleen hun eigen vluchten.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder al dat er geen vliegtuigen konden landen of vertrekken vanwege de drukte. Veel Afghanen zijn naar de luchthaven gevlucht omdat ze het land willen verlaten, nu de Taliban ook de hoofdstad Kaboel hebben ingenomen.

Momenteel zijn er zo'n vijfduizend Amerikaanse militairen aanwezig op de luchthaven van Kaboel. Zij zien toe op de evacuatie van tienduizenden mensen die werkzaam zijn voor de Amerikaanse ambassade.

De militairen hadden maandagochtend ook al moeite de rust te bewaren. Toen werd er in de lucht geschoten. Er zouden vijf mensen zijn omgekomen door verdrukking op het vliegveld. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd dat er tenminste twee gewapende mensen zijn neergeschoten door militairen.

De leider van de Amerikaanse militairen die aanwezig zijn op het vliegveld van Kaboel heeft een ontmoeting gehad met de Taliban om de veiligheid van de luchthaven af te spreken. Het zou de eerste directe ontmoeting zijn tussen Amerikaanse militairen en de Taliban sinds Kaboel werd overgenomen door de jihadisten.



De Amerikanen hebben naar verluidt de garantie gekregen van de Taliban dat de terreurgroep niets onderneemt terwijl de evacuaties van ambassadepersoneel nog in volle gang is. De terreurgroep liet eerder al weten dat alle buitenlanders die Afghanistan willen verlaten, dat ongestoord mogen doen.

