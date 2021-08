Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hulpaanvragen ontvangen vanuit Kaboel, vertelt een persvoorlichter aan NU.nl. Vanwege veiligheidsoverwegingen kan het ministerie niet zeggen hoeveel evacuatieaanvragen binnen zijn gekomen en hoe er hulp geboden wordt.

Het is dus niet duidelijk of de gestrande Nederlanders meereizen met het militaire transportvliegtuig dat momenteel onderweg is naar Kaboel. Nederlanders die hulp nodig hadden, konden het ministerie bereiken via het mailadres kabul@minbuza.nl. Ook de redactie van NU.nl ontving enkele mails van bezorgde familieleden.

Demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) maakte maandagmorgen bekend dat het militaire vliegtuig als eerste tolken, ambassademedewerkers en hun gezinnen evacueert. Daarmee lijkt de minister te impliceren dat ook andere groepen hulp nodig hebben. Een woordvoerder van Defensie was niet bereikbaar voor commentaar.

Het ministerie plande al meerdere evacuatievluchten vanwege de "onzekere situatie" in Afghanistan. Deze ochtend vond er crisisoverleg plaats bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Demissionair premier Mark Rutte omschreef de situatie als "zeer onoverzichtelijk en zorgwekkend".

Evacuatiepoging wordt enorme klus, luchthaven is 'niet bruikbaar'

De evacuatiepoging op de luchthaven van Kaboel wordt een helse klus. De landingsbanen zijn overspoeld door Afghanen die via een buitenlands vliegtuig het land willen ontvluchten. Er zou zoveel chaos zijn, dat de internationale luchthaven van de stad momenteel niet bruikbaar is, zo meldt een woordvoerder van de Duitse regering. Vijf personen zouden zijn omgekomen in het gedrang.

Zo'n vijfduizend militairen van de Verenigde Staten bewaken de luchthaven. Het land heeft ook de luchtverkeersleiding in handen genomen. Het commerciële luchtverkeer, waarvan men hoopte dat het maandagochtend weer opgestart kon worden, ligt voorlopig plat.

Zestig landen, waaronder Nederland, deden in de nacht van zondag op maandag een oproep aan de Taliban om land- en luchtgrenzen voorlopig open te houden. "Zij die aan de macht zijn in Afghanistan en die de autoriteit hebben zijn verantwoordelijk - en aansprakelijk - voor de bescherming van mensenlevens en bezittingen en voor het onmiddellijke herstel van orde en veiligheid", aldus de zestig landen in een verwijzing naar de chaos in Kaboel.

