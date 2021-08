Demissionair premier Mark Rutte noemt de huidige situatie in Afghanistan "zeer onoverzichtelijk en zeer zorgwekkend". Dat zei hij maandagmorgen tijdens een klein persmoment in Den Haag. Demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) voert deze ochtend nog crisisoverleg over de machtsgreep van de Taliban.

Rutte herhaalde dat Nederland er "alles aan doet" om het ambassadepersoneel, tolken en andere betrokkenen veilig weg te krijgen. Hij kon niets zeggen over de status van de repatriëringsmissie.

Zondagmiddag werd duidelijk dat vanuit Nederland een militair vliegtuig wordt gestuurd om het personeel op te halen. Maandagochtend maakte Oekraïne bekend dat het land enkele Nederlanders heeft geëvacueerd uit Afghanistan, maar het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kon dat bericht niet bevestigen.

Rutte reageerde kort op de machtsgreep van de Taliban in Kaboel: "Iedereen moet vaststellen dat het heel snel is gegaan." Hij wijst op andere landen die - net als Nederland - hun personeel versneld evacueren.

Vanwege chaos nog geen commerciële vluchten van en naar Kaboel

Op de luchthaven van Kaboel heerst nog steeds grote chaos, doordat duizenden Afghanen via vliegtuigen het land uit willen vluchten. Vijf personen zouden in het gedrang om het leven zijn gekomen. Amerikaanse militairen, die de orde proberen te bewaren, zagen zich genoodzaakt in de lucht te schieten om landingsbanen vrij te houden.

De VS heeft zondag de luchtverkeersleiding in Kaboel overgenomen. Momenteel is alleen militair verkeer welkom, terwijl werd gehoopt dat maandag het commerciële luchtverkeer hervat kon worden. Dat blijkt vooralsnog onmogelijk.

De Taliban lieten meermaals weten dat vluchtende Afghanen gewoon in het land kunnen blijven, omdat de terreurbeweging naar eigen zeggen geen slachtoffers wil maken. Ook zou er geen wraak worden genomen voor inwoners die buitenlandse troepenmachten hebben geholpen. Zestig landen, waaronder Nederland, hebben in een verklaring de Taliban opgeroepen om grenzen voorlopig open te houden, zodat Afghanen het land kunnen verlaten.

De redactie van NU.nl wil in contact komen met Afghanen en Afghaanse Nederlanders die op dit moment in dat land verblijven. We behandelen alle informatie indien gewenst vertrouwelijk. Heb je familieleden, vrienden, kennissen in Afghanistan en willen zij met ons praten over de situatie daar? Mail dan naar redactie@nu.nl.