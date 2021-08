De Taliban hebben de macht in Afghanistan gegrepen. Vanuit het presidentiële paleis in de hoofdstad Kaboel werd zondag na een pijlsnelle opmars de overwinning uitgeroepen. Tegelijkertijd ontstond op enkele kilometers afstand op het lokale vliegveld een onmenselijke chaos, doordat talloze inwoners proberen het gevaar te ontvluchten. Dit is er in de afgelopen uren gebeurd en in deze wereld werden Afghanen deze maandag wakker.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over de strijd in Afghanistan

Zaterdagnacht: regering verliest het noorden én laatste grote stad in het oosten

Terwijl strijdkrachten van de Taliban Kaboel naderen, valt in het noorden Mazar-i-Sharif en valt in het oosten Jalalabad. Dat zijn de laatste grote steden waar de Afghaanse regering nog controle over had. President Ashraf Ghani verliest daarmee in één klap de controle over het noorden en ziet ook de laatste grote stad in het oosten zonder slag of stoot door de Taliban ingenomen worden.

Het is tekenend voor de opmars van de terreurbeweging, die in enkele weken ruim twintig provinciehoofdsteden aan zich bond. Het materieel dat bijvoorbeeld het Amerikaanse leger voor de strijdkrachten van de Afghaanse regering had achtergelaten, wordt daarbij in handen genomen.

Zondagochtend: aanval op Kaboel duurt een uur, onderhandelingen over vreedzame overgave

Zondag rond 10.00 uur (Nederlandse tijd) is Kaboel volledig omsingeld. Dat gebeurt op een moment waarop veel westerse landen nog bezig zijn met de evacuatie van hun ambassadepersoneel en tolken.

De Amerikaanse president Joe Biden had gezegd dat haastige evacuaties niet nodig waren, maar helikopters moesten urenlang heen en weer vliegen om de duizenden personeelsleden in veiligheid te brengen.

In een mum van tijd claimen de jihadisten de controle te hebben over gebouwen van onder meer het ministerie van Defensie en andere overheidsgebouwen. Binnen twintig minuten meldden lokale waarnemers dat er in de buurt van het presidentiële paleis geweerschoten zijn gehoord.

Ruim een uur later is het al voorbij. De Afghaanse waarnemend minister van Binnenlandse Zaken Abdul Sattar Mirzkwal en vertegenwoordigers van de Taliban treden naar buiten met een verklaring: op het presidentiële paleis wordt onderhandeld over een vreedzame overgave van de Afghaanse regering. Kaboel - dat volgens de Amerikanen een moeilijk neembare vesting zou moeten zijn - valt binnen enkele uren.

De Taliban benadrukken nogmaals dat zij geen slachtoffers zullen maken en zij vrouwenrechten willen respecteren. Uit gebieden die eerder zijn veroverd, komen echter verhalen over vrouwen die weer boerka's moeten dragen en niet alleen naar buiten mogen.

Een militaire helikopter arriveert bij de Amerikaanse ambassade in Kaboel. Een militaire helikopter arriveert bij de Amerikaanse ambassade in Kaboel. Foto: AFP

Zondagmiddag: Ghani vlucht, Nederland stuurt militair repatriëringsvliegtuig

President Ghani vlucht het land uit en zoekt zijn heil in Tadzjikistan. Vanaf zijn schuilplaats laat hij later weten dat "de Taliban hebben gewonnen" en dat hij Afghanistan heeft verlaten om bloedvergieten te voorkomen. Ghani vreesde naar eigen zeggen voor "gevechten in de straten van Kaboel die tot een grote humanitaire ramp hadden kunnen leiden".

Een woordvoerder van de extremistische organisatie meldt in een reactie dat medewerkers van de Afghaanse overheid en het leger zich geen zorgen hoeven te maken over vergeldingsacties. De jihadisten zijn niet uit op wraak, aldus de woordvoerder.

Desondanks wil het Nederlandse kabinet de evacuatie van betrokkenen versnellen. Een militair vliegtuig wordt naar Kaboel gestuurd om ambassadepersoneel, tolken en gezinnen op te halen. Maandagochtend meldt Oekraïne een onbekend aantal Nederlanders uit Kaboel te hebben gehaald.

Zondagavond: chaos op vliegveld Kaboel, VS neemt luchtverkeersleiding over

Op het vliegveld in de hoofdstad hebben zich veel mensen verzameld die hopen dat zij met een buitenlands vliegtuig het land kunnen verlaten. Volgens de Taliban hoeven inwoners overigens niet uit angst het land te verlaten: de terreurbeweging roept Afghanen op in het land te blijven.

De kans dat inwoners snel uit het land kunnen vluchten, is klein. Het commerciële luchtverkeer is stilgelegd en de VS heeft de luchtverkeersleiding overgenomen. Alleen militair verkeer is nog welkom, met als gevolg dat talloze Afghanen op militaire (transport)vliegtuigen proberen te komen.

Om orde in de chaos te scheppen, zien enkele van de duizenden aanwezige Amerikaanse militairen zich genoodzaakt om in de lucht te schieten. "De meute was buiten zinnen, dit was de enige manier om iets aan de chaos te doen", aldus een militair.

Maandagochtend: En nu? Houden de Taliban de grenzen open?

Maandagochtend zou het commerciële vliegverkeer hervat moeten zijn, maar vanwege de chaos is dat niet mogelijk. Ooggetuigen melden zelfs dat door het gedrang op de luchthaven vijf personen om het leven zijn gekomen. Andere wijken van Kaboel liggen er juist verlaten bij.

Zestig landen hebben in een gezamenlijke verklaring de Taliban gevraagd om de land- en luchtgrenzen voorlopig open te houden om inwoners alsnog de kans te geven om te reizen. Ook Nederland zette zijn handtekening onder de verklaring.

Het is niet duidelijk wat de Taliban gaan doen. Vermoedelijk wil de terreurbeweging het Islamitisch Emiraat Afghanistan uitroepen. Een raad moet de vreedzame machtsoverdracht coördineren en chaos in het land voorkomen. Maandag reist een Afghaans onderhandelingsteam naar Qatar voor gesprekken met de Taliban. Daarbij zouden ook Amerikaanse vertegenwoordigers aanschuiven.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog