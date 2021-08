Het ultimatum voor Polen in de strijd met de Europese Commissie over de rechtsstaat in het land loopt maandag af. Brussel wil voor middernacht toezegging dat de Poolse regering gehoor geeft aan de uitspraken van het Europees Hof van Justitie over de tuchtkamer voor Poolse rechters. Er wordt gevreesd voor de onafhankelijkheid van de Poolse rechterlijke macht.

De Europese Commissie is al geruime tijd met Polen in conflict over justitiële hervormingen in de EU-lidstaat, waaronder de invoering van het tuchtcollege dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht zou aantasten. Dit tuchtcollege kan rechters schorsen, hun salaris korten of hun onschendbaarheid opheffen, zodat ze kunnen worden vervolgd.

Het Poolse parlement, waarin de regeringspartijen de lakens uitdelen, kan zich met de samenstelling van die kamer bemoeien. Rechters deinzen mogelijk terug voor uitspraken die de regering onwelgevallig zijn in de wetenschap dat ze daarvoor kunnen worden afgestraft, is het argument van de Commissie.

Het in Luxemburg gevestigde Europees Hof van Justitie ging mee in deze redenering en droeg Polen op het tuchtcollege voorlopig niet in te voeren. Maar de hoogste Poolse rechter oordeelde dat het land de uitspraak van het Hof mag negeren. Het was niet aan het Hof om over de kwestie te oordelen, zo was de uitleg.

Daarnaast trok het constitutioneel hof van Polen in twijfel of het Poolse recht wel onderschikt is aan het Europees recht. Het Poolse hooggerechtshof onderzoekt dat momenteel en neemt daarover eind deze maand een beslissing.

Commissie stelde deadline en dreigde met financiële sancties

De Europese Commissie stelde Polen vorige maand een harde deadline om het land ertoe te bewegen zich alsnog gewonnen te geven. De Commissie dreigde daarbij met financiële sancties. Zo kan de commissie het Hof vragen een dwangsom op te leggen om de tuchtregelingen onmiddellijk op te schorten. Ook dreigt het dagelijkse bestuur van de EU met een volgende juridische procedure die tot financiële sancties kan leiden. De deadline verstrijkt in de nacht van maandag op dinsdag.

Vorige week leek Polen een voorschot op de kwestie te nemen. Vicepremier Jaroslaw Kaczynski zei dat de regering in september met voorstellen komt om het tuchtcollege te hervormen. Kaczynski zei dat het omstreden orgaan "in de huidige vorm" zou worden opgeheven. Er zouden voorlopig ook geen nieuwe zaken meer aan het tuchtcollege voorgelegd mogen worden.

In Brussel zijn die voornemens ook opgevangen, maar de Commissie wil zwart-op-wit de toezegging dat Warschau "maatregelen treft om de situatie recht te zetten".