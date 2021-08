Taliban zeggen belangrijkste punten Kaboel in handen te hebben

Frankrijk en Duitsland halen landgenoten op uit Kaboel

Frankrijk gaat vanaf maandag landgenoten evacueren van het vliegveld van Kaboel door ze eerst naar de Verenigde Arabische Emiraten te vliegen. Parijs heeft Fransen in Afghanistan al sinds april opgeroepen het land te verlaten, maar volgens minister van Defensie Florence Parly zijn er nog tientallen in Kaboel. Er zal ook Afghaans personeel worden geëvacueerd.



Een Duits militair vliegtuig is maandagochtend vertrokken naar Kaboel voor de evacuatie van Duitsers en Afghaanse voormalige medewerkers van Duitse functionarissen. Er zijn militairen en een crisisteam mee voor de afwikkeling van de operatie. Er is ook een Duits team naar Tasjkent in Oezbekistan gestuurd om er te werken in het kader van het vluchtelingenprobleem dat de machtswisseling in Kaboel dreigt te veroorzaken.



Turkije heeft laten weten dat alle lijnvluchten naar Kaboel zijn geschrapt en dat het land maandag met evacuatievluchten begint. Volgens de site Flightradar24 staat er een Turkse Boeing 777 op de luchthaven van Kaboel. Het Finse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat de ambassade in Kaboel onmiddellijk gesloten wordt en het personeel zal worden geëvacueerd.