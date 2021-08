CDA-Kamerlid Derk Boswijk: 'We hebben nu niet de luxe en de tijd'

Het CDA, dat ook namens SGP spreekt, is van mening dat mensen die voor Nederland hebben gewerkt, geëvacueerd moeten worden. "Regel het verder in Nederland", zegt Derk Boswijk.



Hij erkent dat de kans bestaat dat er bijvoorbeeld bewakers tussen kunnen zitten die banden hebben gehad met de Taliban, een punt dat onder anderen Joost Eerdmans (JA21) en Jeroen van Wijngaarden (VVD) aankaarten. "Ja, dat risico lopen we. Maar we hebben nu niet de luxe en de tijd. We moeten ruimhartig en pragmatisch zijn", aldus Boswijk.



Eerder sprak Renske Leijten (SP) VVD-Kamerlid Van Wijngaarden kritisch toe. "We zien gebeuren dat er twijfel wordt gezaaid over dat er oud-talibanstrijders tussen kunnen zitten. Schaamt u zich, dat u dat durft te suggereren."



Eerdmans (JA21) stelt verder dat het lastig te controleren is wie er recht hebben op asiel. "De tolken moeten gered worden, maar geldt dat ook voor andere helpers? Want waar ligt de grens? Het lijkt ons niet goed om iedereen die een ei heeft gebakken voor onze mensen met hun familie naar Nederland te halen."