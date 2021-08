UNICEF blijft in Afghanistan voor steun aan vrouwen en kinderen

De kinderrechtenorganisatie van de VN, UNICEF, blijft aan het werk in Afghanistan "om vrouwen en kinderen te ondersteunen". De Nederlandse tak van de organisatie zegt zich grote zorgen te maken over de situatie van kinderen in het land en begint een inzamelingscampagne om meer hulp te kunnen bieden aan kinderen en vrouwen.



Volgens UNICEF was Afghanistan al voor de machtsovername door de Taliban "het onveiligste land om in op te groeien". Die situatie is de afgelopen weken voor veel kinderen nog wanhopiger geworden. "We hebben goede banden met lokale gemeenschappen en over de jaren veel vertrouwen opgebouwd", zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. "Daardoor kunnen we vanuit elf kantoren in het hele land en samen met onze partners de kinderen helpen die ons het hardst nodig hebben. Onze steun aan de vrouwen en kinderen van Afghanistan is nu harder nodig dan ooit."