Kaag: 'We geven prioriteit aan schrijnendste gevallen'

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag heeft van de bewindslieden als eerste het woord genomen. "We hebben oog voor Afghanen die vanwege hun band met Nederland acuut gevaar lopen. Journalisten, medewerkers van ontwikkelingsprojecten, van missies. Mensen die in zichtbare posities een band met Nederland hebben gehad. De schrijnendste gevallen zullen we prioriteit geven, maar we opereren helaas onder heel hoge druk." Ze wijst op het feit dat Nederland mogelijk dagen, maar misschien maar enkele uren de tijd heeft om mensen te evacueren.



Ook geeft Kaag uitleg over de situatie van de 36 lokale ambassademedewerkers. Zij troffen zondagochtend een lege ambassade aan. "De Nederlandse medewerkers werden in de nacht van zaterdag op zondag van hun bed gelicht, omdat er informatie was binnengekomen over een mogelijke overname door de Taliban. Ze moesten gelijk weg en hadden niet de tijd om hun lokale personeel in te lichten." Volgens de minister was het contact urenlang verbroken en is dat zodra het kon hersteld. "Ze weten wat er met hen gaat gebeuren. Ze komen op de vluchten. Maar hebben we controle over alle mensen? Ik vrees helaas van niet."



Kamerlid Renske Leijten (SP) vreest dat deze medewerkers mogelijk niet meer bij het vliegveld kunnen komen, omdat dit door de Taliban omsingeld is. "Er is geen garantie, alle landen kampen met dit vreselijke dilemma. Het is niet eens een dilemma. Het is iets dat we niet kunnen beïnvloeden. We doen zo veel mogelijk via de NAVO en de VS. En we moeten hierin heel erg op hen kunnen rekenen."