Het dodental als gevolg van de zware aardbeving in Haïti van zaterdag is opgelopen tot zeker 1.297, hebben de autoriteiten zondag bekendgemaakt. Meer dan 2.800 mensen raakten gewond door de aardbeving met een magnitude van 7.2.

Er wordt nog steeds gezocht naar overlevenden. Het dodental stond zondagochtend nog op 724 slachtoffers. De meeste doden vielen in het zuiden van het land. Volgens de autoriteiten zijn bijna drieduizend huizen volledig verwoest en gevreesd wordt dat er nog overlevenden onder het puin liggen.

Premier Ariel Henry heeft de noodtoestand afgekondigd in delen van het zuiden en westen van Haïti. De complete schade wordt nog in kaart gebracht.

Hulpgoederen komen maar moeizaam op de plek van bestemming doordat wegen zwaar zijn beschadigd. De angst is dat reddingswerkzaamheden verder verhinderd zullen worden door de tropische storm Grace, die Haïti volgens het Amerikaanse National Hurricane Center waarschijnlijk maandag bereikt.

Rode Kruis heeft gironummer geopend voor slachtoffers

Het Rode Kruis heeft inmiddels giro 5125 geopend voor slachtoffers van de aardbeving. De hulporganisatie richt zich op ondersteuning bij zoek- en reddingsacties, acute medische zorg en onderdak. De organisatie biedt hulp in de zwaar getroffen gebieden Les Cayes en Jérémie, waar kerken instortten tijdens de ochtendmis. Het is waarschijnlijk dat er mensen vastzitten onder het puin.

De beving had zaterdagochtend plaats om 8.30 uur op een diepte van 10 kilometer op een schiereiland in de buurt van hoofdstad Port-au-Prince. Het epicentrum van de beving lag ongeveer 100 kilometer van die van de verwoestende aardbeving in 2010, waarbij tussen de 50.000 en 300.000 mensen omkwamen.