De gevluchte Afghaanse president Ashraf Ghani zegt zondagavond in een videoboodschap op Facebook met zijn vertrek verder bloedvergieten in zijn land te hebben willen voorkomen.

Hij vreesde voor gevechten in de straten van Kaboel die levens van de bevolking in gevaar hadden kunnen brengen en tot "een grote humanitaire ramp hadden kunnen leiden".

Ghani vertrok zondagmiddag samen met zijn belangrijkste medewerkers uit Afghanistan, naar verluidt naar buurland Tadzjikistan. Over zijn verblijfplaats deed Ghani geen mededelingen. De Arabische zender al-Jazeera meldde later dat hij naar Tasjkent is gevlogen, de hoofdstad van Oezbekistan.

Hij zei in zijn boodschap te vrezen dat "talloze patriotten zouden zijn geslachtofferd en de stad Kaboel zou zijn verwoest", als hij was gebleven. Volgens zijn Facebook-bericht "hebben de Taliban gewonnen". "En nu zijn zij verantwoordelijk voor de eer, het eigendom en het zelfbehoud van hun landgenoten."

Ook zei hij dat de Taliban voor een historische test staan: óf de naam en eer van Afghanistan verdedigen, óf andere belangen dienen.

Verder ging Ghani in op de grote onzekerheid onder Afghanen over de toekomst. Hij riep de Taliban daarom op om plannen te maken en die met de bevolking te delen. Ghani sloot af met de boodschap "Lang leve Afghanistan".