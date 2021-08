De Canadezen gaan volgende maand vervroegd naar de stembus, twee jaar eerder dan gepland. Premier Justin Trudeau wil zijn herstelplan dat het land uit de coronacrisis moet halen, voorleggen aan de kiezers.

De 49-jarige regeringsleider gokt erop dat hij zijn greep op de macht kan versterken, steunend op de hoge vaccinatiegraad - 64 procent van de bevolking is volledig ingeënt - en voorspelde economische groei in de tweede helft van dit jaar.

Hoewel zijn minderheidsregering afgelopen jaar veel wetten goedgekeurd kreeg met hulp van de oppositie, vindt hij dat het parlement niet goed functioneert. Peilingen geven aan dat Trudeaus liberalen hun derde zege op rij zullen halen, maar onzeker is of ze een meerderheid in het 338-koppige House of Commons terugwinnen.

Trudeau maakte de verkiezingsdatum van 20 september bekend nadat hij gouverneur-generaal Mary Simon formeel toestemming had gevraagd voor ontbinding van het parlement.

"Canadezen moeten kiezen hoe we het gevecht tegen COVID-19 beëindigen en iets beters bouwen", aldus Trudeau die sinds 2015 regeringsleider is. Hij zoekt de steun van zijn landgenoten "tot het eind van de crisis".