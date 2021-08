De Taliban hebben de macht in Afghanistan overgenomen, twintig jaar na de westerse invasie die de extremistische groepering destijds verdreef. Vertegenwoordigers van de islamitische fundamentalisten riepen zondagavond de overwinning uit vanuit het presidentiële paleis in Kaboel, nadat ze de hoofdstad voor een groot deel onder controle hadden gekregen.

Dit zijn de belangrijkste gebeurtenissen vandaag rond Kaboel: Zondagochtend omsingelden de Taliban Kaboel en waren jihadisten klaar om de stad in te trekken.

Zondagmiddag vluchtte de Afghaanse president Ashraf Ghani naar Tadzjikistan.

Daarop gaven de Taliban hun strijders de opdracht om Kaboel binnen te trekken.

Zondagavond (lokale tijd) bereikten de militanten het presidentieel paleis.

Nederland heeft een militair vliegtuig naar Kaboel gestuurd om mensen op te halen. Ook andere landen halen hun mensen weg.

Het commerciële luchtverkeer van en naar Kaboel is zondagavond stilgelegd.

De Afghaanse regering houdt nog altijd vol dat er sprake is van een vreedzame machtsoverdracht.

De Taliban zijn volgens eigen zeggen van plan om het "Islamitisch Emiraat Afghanistan" uit te roepen. Aan het begin van de avond drongen de jihadisten de stad binnen om er "de veiligheid te waarborgen" en om plunderingen te voorkomen nu soldaten en politieagenten hun posten hebben verlaten.

De hoofdstad was de laatste grote stad in Afghanistan die nog niet in handen was van de jihadisten, die de afgelopen weken een razendsnelle opmars maakten. Die opmars begon vanaf het vertrek van de internationale troepenmacht.

In de afgelopen dagen veroverden de Taliban al meerdere belangrijke steden. Jalalabad, de laatste grote stad op Kaboel na, gaf zich op zondag over. Kort daarvoor was ook Mazar-i-Sharif gevallen, waardoor de regering de controle over het noorden van het land grotendeels kwijtraakte. Eerder namen de Taliban al Kandahar en Herat in, de tweede en derde stad van Afghanistan.

In een paar weken tijd werd het Afghaanse leger in het hele land overlopen door de Taliban. In meerdere steden werd amper weerstand geboden. Zoals in Jalalabad, waar de lokale leiders een deal hadden gesloten met de Taliban om de stad zonder geweld over te geven.

Gevluchte president wilde bloedvergieten voorkomen

De voormalige Afghaanse president Hamid Karzai claimt dat er een raad is gevormd die de vreedzame machtsoverdracht in het land moet coördineren. Het gezelschap zou volgens een bericht van Karzai op Facebook ervoor moeten zorgen dat er na de val van Kaboel geen chaos uitbreekt in het land, het lijden van mensen wordt verminderd en vredeskwesties worden aangepakt.

Vanuit de raad werd bevestigd dat de "voormalige president" Ashraf Ghani het land heeft verlaten. Ghani zei in een boodschap op Facebook met zijn vertrek verder bloedvergieten in zijn land te hebben willen voorkomen. Vicepresident Amrullah Saleh zei op Twitter dat hij niet met de Taliban wil samenwerken en nooit zal buigen voor de militante groepering. Volgens berichten is hij naar de provincie Panjshir gevlucht.

Maandag zou een Afghaans onderhandelingsteam naar Qatar reizen voor gesprekken met de Taliban over de overdracht, maar hierover is nog een hoop onduidelijkheid.

Ambassadepersoneel probeert Afghanistan te verlaten

Ondertussen is de veiligheidssituatie ook verslechterd rond de luchthaven, waar een grootscheepse evacuatie gaande is. Rond het vliegveld, die wordt beschermd door NAVO-troepen, zijn geweerschoten gemeld. Ambassadepersoneel van westerse mogendheden en medewerkers van internationale hulporganisaties proberen het land per vliegtuig te verlaten.

De Nederlandse ambassade in Kaboel is ontruimd en in de nacht van zaterdag op zondag verplaatst naar een locatie vlak bij het vliegveld. Demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) zei zondagavond tegen de NOS dat het ambassadepersoneel in veiligheid is en doorwerkt vanaf de nieuwe locatie.

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, heeft laten weten dat de alliantie alles zal doen om het vliegveld van Kaboel open te houden voor de evacuatie met militaire vliegtuigen. Daarbij sturen de Verenigde Staten nog eens duizend militairen extra naar Afghanistan. Op dit moment zijn reeds vijfduizend Amerikaanse militairen in Kaboel aanwezig.