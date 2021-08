Het dodental door de nachtelijke explosie in een vrachtwagen met brandstof in de noordelijke regio Akkar in Libanon is zondag opgelopen tot zeker 28. Het Libanese Rode Kruis zegt dat 79 anderen gewond zijn geraakt.

Volgens het leger ontplofte de in beslag genomen tankwagen, die was geconfisqueerd zodat de brandstof onder de bevolking kon worden verdeeld, rond 2.00 uur in het dorp Al-Tleil. Onder de gewonden zijn ook militairen. In eerste instantie werden minstens twintig doden gemeld.

Libanon, dat volgens de Wereldbank wordt getroffen door de ergste economische crisis sinds mensenheugenis, kampt al maanden met brandstoftekorten. Het leger van het land zei zaterdag duizenden liters benzine en diesel in beslag te hebben genomen die distributeurs in het hele land aan het hamsteren waren.

Het Libanese persbureau National News Agency (NNA) meldde dat de ontploffing volgde op schermutselingen tussen "bewoners die zich rond de container verzamelden om benzine te tanken". Daarbij zouden schoten zijn gevallen.

Ziekenhuizen in Akkar, een van de armste regio's van Libanon nabij de grens met Syrië, en in de noordelijke havenstad Tripoli zeiden niet in staat te zijn de gewonden te behandelen omdat ze slecht toegerust zijn om ernstige brandwonden te behandelen. "De lijken zijn zo verkoold dat we ze niet kunnen identificeren", zei Yassine Metlej, een medewerker van een ziekenhuis in Akkar, waar veel doden en gewonden naartoe werden gebracht.

Gezondheidsminister Hamad Hassan zegt overleg te voeren over buitenlandse hulp aan patiënten met ernstige brandwonden. Turkije, Koeweit en Jordanië zouden patiënten willen opvangen.