Het dodental van de aardbeving in Haïti is opgelopen tot 724. Reddingswerkers en burgers proberen met man en macht overlevenden uit het puin te halen nadat de beving zaterdag enorme verwoestingen had aangericht. Het Rode Kruis heeft aangekondigd giro 5125 te openen voor slachtoffers van de beving.

De autoriteiten melden verder dat het aantal gewonden is opgelopen tot 2.800. De schade in het zuiden van het land is enorm en wordt nog in kaart gebracht. De angst is dat reddingswerkzaamheden ernstig verhinderd zullen worden door de tropische storm Grace, die Haïti volgens het Amerikaanse National Hurricane Center waarschijnlijk maandag bereikt.

Het Rode Kruis heeft inmiddels giro 5125 geopend voor slachtoffers van de aardbeving. De hulporganisatie richt zich op ondersteuning bij zoek- en reddingsacties, acute medische zorg en onderdak. "Uit de eerste berichten blijkt dat de aardbeving voor ernstige schade heeft gezorgd. Huizen en ziekenhuizen zijn ingestort en wegen zijn ernstig beschadigd geraakt", aldus Het Rode Kruis.

De organisatie biedt hulp in de zwaar getroffen gebieden Les Cayes en Jérémie, waar kerken instortten tijdens de ochtendmis. Het is waarschijnlijk dat er mensen vastzitten onder het puin. Hulpverleners van het Rode Kruis zijn sinds direct na de aardbeving ter plaatse om de schade op te nemen. Veel huizen zijn ernstig beschadigd of mogelijk volledig verwoest. Volgens de hulporganisatie is het zeer waarschijnlijk dat grote aantallen mensen dringend onderdak nodig hebben.

"Het is van levensbelang dat mensen toegang hebben tot schoon (drink-)water en sanitair. Ook om verspreiding van het coronavirus te voorkomen", stelt de organisatie. In de Dominicaanse Republiek, dat samen met Haïti een eiland vormt, heeft het Rode Kruis hulpgoederen klaarliggen om ten minste 4.500 mensen mee te helpen.

"Ook psychosociale ondersteuning is hard nodig, omdat veel getroffenen getraumatiseerd zijn door de aardbeving in 2010", zegt het Rode Kruis. Toen werd het land getroffen door een aardbeving met een magnitude van 7.0. Het geschatte dodental liep uiteen van 50.000 tot ruim 300.000. Anderhalf miljoen Haïtianen, een zesde van de bevolking, raakte destijds dakloos.

Volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS is het waarschijnlijk dat de beving van zaterdag ook veel slachtoffers tot gevolg heeft. President Joe Biden heeft opdracht gegeven onmiddellijk hulp te bieden.