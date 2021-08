Nederland stuurt een militair vliegtuig naar Kabul om mensen op te halen. Dat zegt minister van Defensie Ank Bijleveld tegen RTL Nieuws.

Het gaat onder meer om ambassadepersoneel en tolken en hun gezinnen. Volgens de minister is er contact met alle tolken die op de lijst staan om in aanmerking te komen voor opvang in Nederland.

Het is nog niet duidelijk hoeveel Nederlanders of Afghaanse tolken die aanspraak maken op Nederlandse hulp op dit moment nog in Kaboel zijn.

De situatie voor het ambassadepersoneel en tolken in Kaboel was onveilig nadat de Taliban de Afghaanse hoofdstad zondag aanvielen.